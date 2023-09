Meciul Romania - Kosovo a fost intrerupt in minutul 18 din cauza unor derapaje ale suporterilor de la "Uniti Sub Tricolor".Partida este intrerupta din cauza scandarilor, a mesajelor cu tenta politica si a tortelor aruncate de suporterii de la "Uniti Sub Tricolor". Jucatorii merg la vestiare.Suporterii au aprins torse si au afisat bannere cu mesajele: "Kosovo e Serbia" si "Basarabia e Romania".UEFA nu este de acord cu scandari precum "Kosovo e Serbia", iar mediul a fost intrerupt."Uniti ... citeste toata stirea