Meciul U BT - Prometey Ucraina, maine in Cehia, in contextul invadarii Ucrainei. "Nu stiu in ce stare mentala sunt jucatorii ucraineni, imi inchipui ca nu sunt foarte bine. Avem toata compasiunea"

Meciul clujenilor de la U BT cu Prometey Ucraina se desfasoara maine in Cehia, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia. "Nu stiu in ce stare mentala sunt jucatorii ucraineni, imi inchipui ca nu sunt foarte bine. Avem toata compasiunea", spune tehnicianul clujenilor, Mihai Silvasan.U-Banca Transilvania pleaca astazi spre Cehia, pentru a disputa meciul cu Prometey din cadrul Basketball Champions League. "Partida se desfasoara intr-un context extrem de dificil, in conditiile in care ... citeste toata stirea