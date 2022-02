Medalie de bronz pentru Alin Crisan, tanarul pugilist din Turda

Speranta turdenilor in materie de box, Alin Crisan, a participat, in perioada 16 - 18 februarie, la Campionatul National de Seniori Under 22 din Brasov- categoria 57 kg, unde a castigat medalia de bronz. Prima medalie de bronz, la acest nivel, care a fost adusa la Turda de catre un sportiv, conform spuselor lui Florin Bordi, antrenorul pugilistului."Imi pare rau ca nu am putut sa fiu langa sportivul meu, am fost nevoit sa raman acasa pentru a ma putea ocupa de pregatirea sportivului Varga ... citeste toata stirea