Romania a reusit sa se califice pentru a 6-a oara la un Campionat European. Tricolorii au invins Israelul in deplasare, scor 2-1 si si-a asigurat matematic prezenta la Campionatul European.Puscas si Ianis Hagi au inscris pentru o calificare istorica.Romania poate incheia pe locul 1 grupa de calificare daca nu va pierde cu Elvetia, la Bucuresti, ultimul meci.Turneul final de la anul va avea loc in Germania in perioada 14 iunie-14 iulie. Este pentru a treia oara cand meciuri de la ... citeste toata stirea