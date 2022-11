Mesajul Simonei Halep pentru antrenorul ei Patrick Mouratoglou

Simona nu a rupt legaturile cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, in ciuda diverselor speculatii.Dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open, au fost vehiculate teorii conform carora antrenorul campioanei de la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019 ar fi avut un rol in tot acest scandal.Patrick Mouratoglou a si intarziat sa isi exprime sustinerea pentru sportiva noastra, ceea ce a alimentat si mai mult speculatiile.O ultima postare facuta de Simona Halep arata ca are numai ... citeste toata stirea