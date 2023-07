Mihai Bordeianu a fost prezentat la Universitatea Cluj pe 19 iulie, la scurt timp dupa despartirea de CFR Cluj.In acest debut de sezon, mijlocasul central a jucat 75 de minute in meciul Petrolul - "U" Cluj 1-1 si 90 de minute in meciul "U" Cluj - Rapid 0-3.Mihai Bordeianu a cerut, in mod surprinzator, rezilierea contractului cu "Sepcile Rosii" si a invocat probleme familiale, ... citeste toata stirea