Mihai Silvasan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca, conduce Romania inspre Cupa Mondiala de baschet. Victorie cruciala obtinuta in fata Norvegiei

In cursa pentru Cupa Mondiala FIBA din 2027, nationala masculina de baschet a Romaniei a reusit sa invinga Norvegia cu scorul de 75-62. Echipa antrenata de Mihai Silvasan a reusit sa obtina o victorie foarte importanta la Oslo.Tricolorii au suferit o infrangere in primul meci al campaniei, disputat in februarie la Cluj-Napoca, cu scorul de 72-76 impotriva Luxemburgului, insa au revenit in lupta pentru calificare gratie victoriei obtinute in capitala Norvegiei.Cel mai valoros jucator al ... citește toată știrea