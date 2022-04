Mihai Silvasan critica dur arbitrii dupa eliminarea din Champions League: "Nu cred ca am avut noi, U-BT Cluj, respectul cuvenit"

U-BT Cluj-Napoca a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor pe teren propriu, in fata a 10.000 de fani. Clujenii au pierdut jocul decisiv cu Ludwigsburg si se opresc in sferturile Basketball Champions League. Meciul nu a fost lipsit de proteste, antrenorul principal, Mihai Silvasan, a reclamat in mai multe randuri maniera de arbitraj diferita pentru echipa sa fata de cea adversa.U-BT Cluj-Napoca a incheiat partida fara antrenorul principal pe banca tehnica. Mihai Silvasan a fost ... citeste toata stirea