Mihai Silvasan, mesaj inaintea ultimului meci al U BT Cluj din acest an: "Trebuie sa avem un joc in viteza"

A sosit momentul ultimului meci din acest an. U-BT Cluj o intalneste sambata, 28 decembrie 2024, pe CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea, intr-o partida programata la ora 18:00.Clujenii vor sa incheie anul cu o victorie, urmand sa joace impotriva unei grupari ambitioase in actualul sezon competitional. Oltenii sunt pe locul 4, au pierdut numai 4 partide si au castigat in schimb 9.Cu un antrenor spaniol pe banca, in persoana lui Arturo Alvarez, Ramnicu Valcea a depasit-o ultima data pe Steaua ... citește toată știrea