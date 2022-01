Mihai Stoica nu intelege ultima mutare a rivalilor de la CFR Cluj: "Am o problema cu asta"

Mihai Stoica nu intelege de ce rivalii de la CFR Cluj l-au transferat pe Marko Dugandzic, pentru care au platit suma de 500.000 de euro.Oficialul celor de la FCSB crede ca ardelenii au in componenta lotului atacanti care sunt in forma si pot ajuta echipa lui Petrescu. In aceasta iarna, CFR l-a transferat si pe Sergiu Bus, fost campion cu gruparea din Gruia."Am o problema cu atacantii care fac un singur sezon bun. Dugandzic a aparut de nicaieri, l-a facut Croitoru sa dea cateva goluri la FC ... citeste toata stirea