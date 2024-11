Mijlocasul "minune" de la Universitatea Cluj, chemat sa straluceasca pentru Romania U17

Alex Bota, mijlocasul minune al "U" Cluj, a fost din nou de selectionerul Nicolae Grigore la reprezentativa U17 a nationalei Romaniei.Fotbalistul in varsta de 16 ani a impresionat in aparitiile sale de la echipa de seniori a Universitatii incepe, alaturi de colegii sai, campania de calificare la EURO U17 2025.Nationala U17 demareaza in calificarile pentru Campionatul European ca echipa gazda a grupei 6, din care mai fac parte Grecia, Ungaria si Azerbaidjan.Programul meciurilor din aceasta ... citește toată știrea