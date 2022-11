Mijlocasul Universitatii Cluj, indragostit iremediabil de echipa: "Jucam fotbal pentru salariu, dar clar jucam si pentru asemenea momente"

Mijlocasul belgian Martin Remacle, cel care a inscris singurul gol al lui "U" Cluj, in egalul cu pitestenii, 1-1, a povestit in cadrul unui interviu ce parere are despre fotbalul din Romania, dar si cum se simte la Cluj, alaturi de "studenti".Sosit la "U" Cluj in pauza competitionala a sezonului 2021/2022, pe cand echipa lupta pentru promovare, belgianul Martin Remacle a marcat unul dintre cele mai importante goluri ale "studentilor" din sezonul trecut, in turul barajului cu Dinamo. In ultima ... citeste toata stirea