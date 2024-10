Mijlocasul Universitatii Cluj, Robert Silaghi, in premiera in lotul nationalei U21: ,,Ma simt putin emotionat"

Robert Silaghi, mijlocasul Universitatii Cluj, a fost convocat pentru meciurile cu Muntenegru si Elvetia, in cadrul meciurilor de calificare pentru Euro 2025 U21.Aceasta nu e insa prima lui convocare, el evoluand intr-o dubla amicala pentru nationala U18 impotriva Albaniei in 2019.,,Ma simt putin emotionat, ma bucur ca am ajuns printre Tricolori. Sper sa facem meciuri cat mai bune si sa calificam nationala la EURO. Am primit vestea inaintea meciului cu Slobozia, m-a anuntat Gabi Giurgiu.Am ... citește toată știrea