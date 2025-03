Minunea pe care Universitatea Cluj a reusit s-o faca! Galeria "Sepcile Rosii", mesaj emotionant: "Asa ceva nu s-a mai pomenit"

Universitatea Cluj a scris istorie, dupa ani de suferinta si lupte grele! Echipa condusa de Sabau a reusit ceea ce parea aproape imposibil in urma cu 4 ani: calificarea in play-off-ul Superligii, marcand astfel o revenire fabuloasa in fotbalul romanesc de elita.Galeria "Sepcile Rosii" a amintit de faptul ca in urma cu patru sezoane, "U" Cluj se zbatea in a doua jumatate a clasamentului din Liga a 2-a, jucand meciuri dificile, cu moralul la pamant.Cu toate acestea, spiritul echipei nu a murit ... citește toată știrea