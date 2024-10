Mircea Lucescu a anuntat ,,tricolorii" pentru meciurile cu Cipru si Lituania. Romania spera la 12 puncte dupa 4 meciuri

Romania spera sa ajunga la 12 puncte si sa rezolve problema calificarii, dupa meciurile cu Cipru si Lituania.Romania va juca impotriva Ciprului pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Cu Lituania, "tricolorii" se vor intalni pe 15 octombrie, de la 21:45. Nationala lui Mircea Lucescu s-a impus in primele doua etape, cu Kosovo, scor 3-0, si cu Lituania, scor 3-1.Romania se afla pe primul loc in grupa 2 din liga C din Liga Natiunilor. Pe doi e Kosovo, cu 3 puncte.PORTARIFlorin NIEsA (Damac | Arabia ... citește toată știrea