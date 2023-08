Mircea Rednic a suferit un infarct si a fost operat de urgenta pe cord, in cursul zilei de miercuri.Antrenorul Mircea Rednic, in varsta de 61 de ani, a suferit un infarct si a fost supus unei interventii chirurgicale.Acesta a avut probleme si in timpul meciului cu FCSB, castigat de echipa lui, UTA, cu 2-1, dar si in urmatoarele zile, potrivit Playsport.Rednic a luat hotararea sa efectueze un control de specialitate, iar medicii i-au spus ca trebuie operat de urgenta, ceea ce s-a si ... citeste toata stirea