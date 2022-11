Moldova - Romania 0-5. Demonstratie de forta a "tricolorilor", au facut spectacol in amicalul de la Chisinau

In ziua in care a inceput Cupa Mondiala, Romania a incheiat anul 2022 cu o victorie la pas, 5-0 in amicalul cu Republica Moldova, disputat la Chisinau.Moldova - Romania 0-5. Toti marcatorii au fost diferitiElevii lui Edi Iordanescu, care veneau dupa acel 1-2 cu Slovenia, au aratat, intr-adevar, o alta fata, intr-o formula de start cu Tarnovanu, Oprut, Morutan, sau Tudor Baluta.Romanii au deschis scorul dupa numai 9 minute de joc, prin Morutan, care a inscris cu un sut la vinclu. Moldovenii au ... citeste toata stirea