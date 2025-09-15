Editeaza

Moment de mandrie pentru motorsportul clujean. Luca Savu, la doar 17 ani, pe podiumul Iberian Supercars GT-4 FOTO

Un nou moment de mandrie pentru motorsportul clujean! Pilotul Luca Savu, alaturi de coechipierul sau Henrique, a reusit o performanta remarcabila in Iberian Supercars - GT4 / TCR, urcand pe podium si ocupand locul 2 la clasa GT-4 Pro.
"O bucurie infinita pentru noi! Emotii, eforturi, sacrificii si multa munca, care de cele mai multe ori se incununeaza cu succes. Astazi am retrait astfel de momente, cand Luca a demonstrat din nou ca orice este posibil", a transmis mama pilotului clujean, vizibil

