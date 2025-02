Momente grele pentru Dan Petrescu! De ce nu va fi prezent antrenorul CFR Cluj la meciul din aceasta seara: ,,Fii puternic, Mister!"

Antrenorul echipei CFR Cluj trece prin momente grele in familie, motiv pentru care nu va putea fi prezent la meciul din aceasta seara.Mama lui Dan Petrescu se afla in stare grava la spital, antrenorul plecand la Bucuresti pentru a-i fi aproape in aceste clipe delicate.,,Fii puternic, Mister!In aceste momente, gandurile intregii suflari CFRiste se indrepta catre mama antrenorului nostru, Dan Petrescu, fana infocata a echipei noastre, care se afla in coma indusa la terapie ... citește toată știrea