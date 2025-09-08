Editeaza

Mutare-surpriza in ultimele ore de mercato! O echipa din Superliga este in tratative dure cu Nelutu Varga pentru un titular din Gruia

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 11:50
Unul dintre mijlocasii CFR Cluj este dorit insistent de Rapid Bucuresti. Alin Fica, in varsta de 24 de ani, ar putea face din nou drumul din Gruia catre Giulesti, dupa ce in ultimele sezoane mai multi jucatori ai CFR-ului au ajuns in Capitala.
Victor Angelescu, actionar minoritar la Rapid, a confirmat negocierile si a recunoscut ca mijlocasul este o prioritate pentru echipa antrenata de Costel Galca:

"Ne intereseaza si suntem in discutii. E un jucator pe care il cunoastem, el a mai fost la ...citește toată știrea

