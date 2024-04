Mutu, final de drum la CFR. Cine e favorit sa-i ia locul

Infrangerea din Cupa Romaniei cu Corvinul, scor 0-4, a fost ultimul meci pentru Adrian Mutu la CFR Cluj. Antrenorul nu a suportat umilinta si l-a anuntat pe patronul Varga ca demisioneaza.Cupa era unul dintre obiectivele principale ale CFR-ului si i-ar fi asigurat fostei campioane prezenta in preliminariile Europa League. Nici in campionat clujenii nu stau bine. Sunt pe locul 3 in play-off, cu 28 de puncte, la egalitate cu Rapid si la 10 lungimi de FCSB, ocupanta primei pozitii.Principal ... citește toată știrea