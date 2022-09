Echipa nationala de fotbal U21 a Romaniei va juca in luna septembrie doua partide de verificare la Cluj.Prima dintre acestea, in compania selectionatei similare a Spaniei, se va juca pe 23 septembrie, pe Cluj Arena, impotriva Spaniei, de la ora 18:00, iar a doua in Gruia, pe 27 septembrie, cu Esarile de Jos.Campionatul European de Fotbal U21 este programat a se desfasura in vara ... citeste toata stirea