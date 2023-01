Neagoe a luat la Craiova un junior al Universitatii Cluj

Dupa ce a deposedat-o pe Universitatea Cluj de antrenorul principal, Eugen Neagoe, Universitatea Craiova s-a orientat si catre talentele clubului de sub Feleac. Astfel, in Banie a ajuns, sub forma de imprumut, cu optiune de transfer definitiv, fundasul dreapta Alexandru Faragau. In varsta de 17 ani, Faragau este international de juniori, facand parte din nationala pregatita de Daniel Mogosanu, si a debutat la echipa mare a Universitatii Cluj chiar sub comanda lui Eugen Neagoe, in toamna anului ... citeste toata stirea