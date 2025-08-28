Editeaza

Nelu Varga preia fraiele echipei! Cristi Balaj: "Am citit despre Silvestre doar in ziar, el se ocupa acum de transferuri"

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 28 August 2025, ora 16:49
7 citiri
Cristi Balaj, presedintele lui CFR Cluj, a comentat in direct la FANATIK SUPERLIGA informatiile privind posibilul numire a lui Mikael Silvestre ca director sportiv la gruparea din Gruia.
Potrivit oficialului clubului, patronul Nelu Varga a decis sa se implice direct in gestionarea echipei si sa preia atributiile legate de transferuri. "Domnul Varga ne-a spus ca, de acum inainte, el se ocupa personal de tot ce inseamna transferuri", a declarat Balaj.

Intrebat despre ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Scandal monstru intre blocuri la Cluj! Mamici cu copii, agresate de un clujean extrem de violent.: "Iti iau capul. Fac puscarie, dar te fac bucati"
Un nou scandal socheaza Clujul, unde un barbat agresiv astazi de pe balcon de la parterul blocului ...
Avertisment pentru soferii clujeni! Atentie, cad de pietre mari pe autostrada A3 la intrarea din Tureni: "Una mi-a rupt suportul si s-a desprins oglinda"
O clujeanca a lansat un apel de atentionare catre participantii la trafic dupa ce a trecut printr-un ...
VIDEO Accident grav pe Bulevardul Muncii din Cluj! Masina rasturnata in trafic, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale
Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Potrivit ...
ActualitateBusinessSportLife Show