Universitatea Cluj a castigat duelul cu FCU Craiova, scor 2-1, din Superliga Romaniei. La finalul partidei Ioan Ovidiu Sabau, tehnicianul "Sepcilor rosii" a tinut sa-si felicite jucatorii, dar si sa vorbeasca despre urmatorul obiectiv al "studentilor"."Este o victorie meritata, muncita. Vreau sa-mi felicit jucatorii, am crezut foarte mult in noi. Am fost o echipa disciplinata, foarte scurta, agresiva, n-am permis adversarului sa verticalizeze, sa aiba viteza de joc si sa-si creeze ocazii de ... citeste toata stirea