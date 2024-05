Nelutu Sabau, criticat de un fost coleg din "Generatia de Aur". Greseala care a costat-o pe "U" Cluj calificarea in Europa

"U" Cluj a ratat calificarea in preliminariile Conference League, dupa ce a fost invinsa, la loviturile de departajare, de Universitatea Craiova.Cele doua echipe au jucat de la egal la egal timp de 120 de minute, cu ocazii uriase ratate de ambele parti. Oltenii au beneficiat de o lovitura de pedeapsa in ultimul minut regulamentar dupa un hent in careul "Sepcilor rosii".Houri a transformat, iar Craiova parea sigura de calificare. La faza imediat urmatoare, "U" Cluj a primit un penalty dupa un ... citește toată știrea