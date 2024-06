Nelutu Sabau dupa victoria magistrala reusita de "tricolori" in meciul cu Ucraina: "Cand pui pasiune si respecti fotbalul, te rasplateste"

Ovidiu Sabau, fostul mare fotbalist al nationalei Romaniei, si actualul antrenor al Universitatii Cluj, a comentat, in direct, victoria magistrala reusita de "tricolori", 3-0, la debutul nostru la Campionatul European."Cand pui pasiune si respecti fotbalul, te rasplateste. Cand nu, te pedepseste! Am vazut echipa noastra nationala plecand cu sansa a doua, avand in fata un adversar considerat, firesc, favorit. In astfel de situatii, pregatesti foarte atent meciul, pentru ca apare si teama de ... citește toată știrea