Nelutu Sabau, mesaj transant inaintea meciului cu Dinamo: "Teama asta ca nu putem rezilia cu Sabau ca trebuie sa-i dam o suma, nu exista"

Nelutu Sabau, 56 de ani, a transmis ca este dispus sa renunte si la clauza personala cu U Cluj, daca gruparea vrea sa-l schimbe cu Marius Sumudica. Declaratiile socante au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului cu Dinamo.U Cluj - Dinamo, un meci crucial pentru "caini", este programat sambata, ora 20:00. Fost campion cu Dinamo ca fotbalist, un jucator important in istoria clubului alb-rosu, Ioan Ovidiu Sabau este descumpanit de situatia in care este pus ca adversar ... citește toată știrea