Nelutu Varga a primit o oferta de ultima ora pentru un titular. "Am pe masa 700.000 de euro!"

Dan Petrescu a facut la CFR Cluj o lista cu jucatorii de care nu mai are nevoie pentru partea a doua a sezonului. Dar exista si jucatori de baza la campioana care au oferte de a pleca de la Cluj. Unul dintre ei este portarul de 19 ani, Otto Hindrich, titular in acest moment.Otto Hindrich are oferta din Ungaria, de la Academia Puskas. Patronul Nelutu Varga face anuntul: "Am pe masa 700.000 de euro pentru el!"CFR Cluj nu s-a despartit inca de toti jucatorii care reprezinta un balast financiar ... citeste toata stirea