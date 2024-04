Nelutu Varga, dupa ce echipa lui a umilit Rapidul in Giulesti: "CFR Cluj nu a murit"

CFR Cluj a castigat meciul cu Rapid de sambata seara, cu scorul de 4-1.Clujenii au spalat rusinea dupa umilinta cu echipa din liga secunda, Corvinul Hunedoara (0-4, in sferturile Cupei Romaniei).Nelutu Varga, patronul din Gruia, care a pus un nou antrenor dupa plecarea lui Adrian mutu a spus ca este foarte fericit de rezultat.CFR Cluj este acum pe locul doi in play-off, dupa victoria din Giulesti,la 7 puncte in spatele FCSB."Sunt foarte foarte fericit si le multumesc baietilor pentru ... citește toată știrea