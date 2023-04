Ioan Varga, patronul CFR-ului, a rabufnit dupa esecul clujenilor impotriva echipei lui Hagi. Patronul in varsta de 64 de ani a criticat in termeni duri arbitrajul si este convins ca echipa sa a fost "furata".Declaratii transante la adresa arbitrajului din partida de sambata seara de la Constanta, din partea lui Nelutu Varga "A fost jaful jafurilor"."Sunt terminat. Ma doare capul, ma doare inima. Nu se poate asa ceva. Nici in codru nu se fura in halul asta. Imi vine sa plang de nervi. Ofsaid ... citeste toata stirea