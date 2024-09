Nelutu Varga isi dorea sa castige la scor impotriva FCSB. Patronul nu a inteles de ce Dan Petrescu a fost atat de defensiv:,,De ce am bagat atatia fundasi"

Patronul echipei din Gruia a sperat la o victorie la scor in meciul impotriva FCSB, insa spune ca nu este suparat ca scorul final a aratat un rezultat de egalitate.Nelutu Varga a tras concluziile dupa CFR Cluj - FCSB 2-2: "Una peste alta sunt multumit de joc. Am aratat multa calitate mai ales in prima repriza. Sunt putin suparat ca ne-am retras prea mult in partea a doua. Nu am inteles de ce am bagat atatia fundasi", a declarat patronul CFR Cluj pentru Fanatik.Patronul lui CFR Cluj a simtit ... citește toată știrea