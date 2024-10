Nelutu Varga pregateste transferul momentului la CFR Cluj. Dan Petrescu si-a dat acceptul pentru aducerea jucatorului

CFR Cluj se pregateste de transferul momentului in Superliga, iar Dan Petrescu si-a dat deja acceptul pentru venirea jucatorului in Gruia.Nelutu Varga vrea sa schimbe directia clubului si este foarte aproape de mutarea momentului in campionatul romanesc, omul de afaceri fiind in negocieri avansate cu Alex Dobre, fostul mijlocas de la Famalicao.Fotbalistul in varsta de 26 de ani a ramas liber de contract dupa ... citește toată știrea