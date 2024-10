Nelutu Varga se pregateste pentru transferul anului. Cati bani va incasa pe Louis Munteanu: "E inchisa afacerea"

Atacantul CFR-ului, Louis Munteanu, a reusit in meciul cu Muntenegru sa marcheze trei goluri, iar patronul sau, Nelutu Varga, se pregateste sa-l transfere in iarna pentru milioane de euro.Fotbalistul este printre cei mai buni din echipa antrenata de Dan Petrescu, iar la Nationala Romaniei U21, Munteanu a reusit sa marcheze de cinci ori, cu doua goluri mai putin decat golgheterii competitiei.In plus, Munteanu are cinci goluri marcate si in campionat, pentru CFR, in doar opt partide jucate. ... citește toată știrea