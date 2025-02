Nelutu Varga si-a dat acceptul! CFR Cluj a ajuns la un acord privind imprumutul unui portar din Seria A: "Bun venit"

CFR Cluj si US Lecce au ajuns la un acord privind imprumutul tanarului portar Alexandru Borbei pana la finalul acestui sezon, echipa din Gruia avand optiunea de cumparare definitiva.Crescut la Poli Timisoara, fotbalistul a plecat in Italia la Lecce la varsta de doar 17 ani. Cu aproape 100 de aparitii pentru Lecce Primavera, alaturi de care a iesit campion al Italiei in 2023, internationalul roman a facut ulterior pasul la prima echipa."Un obisnuit al nationalelor de juniori ale Romaniei, ... citește toată știrea