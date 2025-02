Nelutu Varga spulbera toate zvonurile: "Am incredere totala in Dan Petrescu"

In ultimele cateva saptamani, s-a zvonit in mod constant ca Dan Petrescu va fi dat afara din club si ca va fi inlocuit cu Daniel Pancu, in ciuda faptului ca antrenorul CFR Cluj a adus patru campionate echipei. In ciuda victoriei zdrobitoare pe care a avut-o impotriva UTA Arad, zvonurile nu s-au oprit, astfel incat Nelutu Varga a trebuit sa intervina si sa nege public aceste barfe.Patronul CFR Cluj a participat la emisiunea Fanatik, unde a declarat ca desi Daniel Pancu este bun la ceea ce face, ... citește toată știrea