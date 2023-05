Nelutu Varga a plecat in Qatar si vrea sa aduca investitori pentru CFR Cluj."Informatia pe care o am este ca Nelutu Varga s-a dus sa vada si Campionatul Mondial de judo din Qatar cu un prieten foarte bun, dar principalul motiv ar fi acela ca discuta cu un fond de investitii pentru a ii atrage sa investeasca la CFR Cluj, adica sa fie o infuzie de cateva zeci de milioane de euro la CFR Cluj", a dezvaluit Horia Ivanovici, in exclusivitate la Fanatik. Varga si-a amanetat 10 apartamente ... citeste toata stirea