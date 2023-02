Nemultumiri la CFR Cluj, inaintea duelului cu Lazio, au doua esecuri la rand. Balaj: "Domnul Varga era dezamagit, suparat"

CFR Cluj ocupa locul doi in clasament, la doua puncte de liderul Farul Constanta, are doua esecuri la rand in Liga 1, dupa 0-2 cu Universitatea Craiova, in etapa cu numarul 25. Joi, 16 februarie, este programat meciul Lazio - CFR Cluj, de la ora 22:00, mansa tur din 16-imile de finala ale UEFA Europa Conference League.Cristi Balaj, presedintele clubului CFR Cluj, a anuntat ca prestatia echipei in ultimele meciuri a fost dezamagitoare, iar nivelul de joc trebuie sa creasca. Fostul arbitru FIFA ... citeste toata stirea