Nici nu a venit bine la CFR Cluj si deja ameninta ca pleaca! Iuliu Muresan spune clar: "Daca nu sunt rezultate, nu stau"

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:48
La doar o saptamana de la numirea sa ca presedinte al CFR Cluj, Iuliu Muresan (71 de ani) face un anunt surprinzator: este pregatit sa paraseasca clubul daca rezultatele nu vor aparea rapid.
CFR Cluj traverseaza un inceput de sezon dificil in Superliga, cu doar doua victorii in primele 14 etape. Echipa se afla pe locul 13, la un pas de zona de baraj, iar rabdarea lui Muresan pare sa fie la limita.

"Domnul Varga spera sa facem ceva, ceea ce sper si eu. Am un plan concret, dar nu pot sa divulg ...citește toată știrea

