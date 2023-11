Universitatea Cluj lupta pentru play-off in acest sezon, iar unul dintre artizanii ultimelor meciuri e Dan Nistor, aflat la cel mai bun sezon din cariera. Mijlocasul lui "U" are 8 goluri si 5 pase decisive in 14 etape si e printre cei mai buni din campionat.Ioan Ovidiu Sabau il vede in echipa nationala, desi fotbalistul a fost sarit din schema in mandatul lui Edi Iordanescu."E cel mai valoros numar zece din campionatul nostru. O spun numai eu? Corectati-ma daca gresesc. Cum ... citeste toata stirea