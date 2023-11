Dan Nistor (35 de ani) a semnat prelungirea contractului cu U Cluj pana in vara lui 2025.Vechiul contract era scadent in vara lui 2024.Nistor e unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai campionatului Romaniei. Mijlocasul a marcat opt goluri si a reusit 6 pase decisive in acest sezon."N-as vrea sa fiu rautacios, dar la ce e in Romania in ziua de astazi nu poti sa te mai astepti la nimic, sincer sa spun. V-am zis si mai devreme. Noi suntem dinozauri, noi suntem batrani, noi nu mai contam. ... citeste toata stirea