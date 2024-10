Nistor, in istoria fotbalului din Romania. Dupa ultima partida, a depasit o legenda a fotbalului

Dupa meciul U Cluj - Otelul Galati, scor 2-0, mijlocasul Dan Nistor (36 de ani) l-a depasit pe fostul mare fundas Cornel Dinu (76) in clasamentul prezentelor in campionatul intern.Daca mai evolueaza la acelasi nivel inca doua sezoane, fotbalistul clujenilor are toate sansele sa ajunga pe 1!Nistor a ajuns, dupa meciul cu Otelul, la 455 de partide jucate pe prima scena si l-a devansat pe Dinu, care are 454 de jocuri.Top 10 fotbalisti cu prezente in Superliga:1. Ionel Danciulescu 5152. ... citește toată știrea