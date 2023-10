Universitatea Cluj are o serie remarcabila de meciuri. Formatia lui Sabau s-a distrat cu FC Botosani, in deplasare, unde s-a impus cu 3-0.Omul meciului? Dan Nistor, aflat in cea mai buna forma a carierei. Mijlocasul a deblocat tabela dupa 9 minute si a ajuns la 8 goluri in 13 meciuri jucate. Campanu a facut un stop impecabil in dreapta, a pasat in lateral, iar Nistor a tras impecabil pentru 1-0! Ce reusita pentru fotbalistul care se reinventeaza la U Cluj.Mijlocasul a creat si golul al ... citeste toata stirea