Noua "fita" in materie de sport: "Zona zero", metoda revolutionara care promite sa iti imbunatateasca sanatatea fara sala si fara efort intens

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 22 August 2025, ora 15:15
Este vorba despre asa-numita "zona zero", un concept simplu si accesibil, explicat recent de The Guardian, care ar putea schimba modul in care privim miscarea zilnica.
Metoda face parte din antrenamentele bazate pe zone de efort, care clasifica activitatile in functie de ritmul cardiac maxim atins. Daca la sporturile clasice ritmul urca spre 70-90% din capacitatea maxima, "zona zero" se mentine la sub 50%, ceea ce inseamna miscare extrem de usoara, aproape imperceptibila ca exercitiu.

