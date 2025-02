Noul clasament WTA. Sorana Cirstea a iesit din prima suta de jucatoare. Cate reprezentante mai are Romania?

Noul clasament WTA. Jucatoarea Sorana Cirstea a parasit, pentru prima data dupa multi ani, topul celor mai bune 100 de jucatoare ale lumiiRusoaica Mirra Andreeva a intrat, la doar 17 ani, in premiera in top 10 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, dupa ce a castigat turneul de la Dubai.Andreeva, care anul trecut a obtinut primul sau titlu WTA, la Iasi, a facut un salt de cinci locuri dupa victoria din Emirate si ocupa locul 9.Statele Unite au ... citește toată știrea