Novak Djokovic a pierdut apelul si va fi expulzat din Australia

Instanta a respins, duminica, apelul tenismenului sarb Novak Djokovic fata de anularea vizei pentru Australia.Judecatorul de caz a mentinut decizia ministrului Imigratiei, Alex Hawke.In aceste conditii, liderul ATP va fi expulzat si risca sa nu mai poata intra in Australia in urmatorii trei ani.Novak Djokovic a sosit in Australia la 5 ianuarie.Intrucat nu este vaccinat impotriva Covid, ceea ce contravine regulilor sanitare ... citeste toata stirea