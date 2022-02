Novak Djokovic prefera sa rateze trofee, decat sa se vaccineze

Jucatorul de tenis Novak Djokovic a declarat ca prefera sa rateze noi trofee decat sa se vaccineze, relateaza BBC."Da, acesta este pretul pe care sunt dispus sa-l platesc"."Incerc sa fiu deschis cu privire la posibilitatea de a ma vaccina in viitor, pentru ca toti incercam sa gasim in mod colectiv cea mai buna solutie pentru a pune capat pandemiei", a adaugat sportivul, care spera ca pe viitor se vor schimba conditiile pentru participarea la turnee."Nu am fost niciodata impotriva vaccinarii. ... citeste toata stirea