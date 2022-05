Nu le da nici o sansa celor de la U Cluj in duelul cu Dinamo pentru promovare: "Daca Dinamo nu trece de U Cluj, este ceva necurat!"

Dumitru Dragomir (75 de ani) spune ca haosul organizatoric de la Dinamo impiedica echipa sa faca performanta. Totusi, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal prevede un baraj fara emotii pentru "caini", care pe 21, respectiv 29 mai, vor juca impotriva lui U Cluj pentru mentinerea in Liga 1, transmite gsp.ro.Locul 8 in play-out la finalul sezonului din Liga 1, Dinamo se pregateste pentru barajul de mentinere/promovare in primul esalon. "Elevii" lui Dusan Uhrin vor disputa doua ... citeste toata stirea