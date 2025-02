"Nu mai au jena, nu mai au rusine!". Nu doar Sumudica e furios: Patronul Rapidului, scarbit dupa meciul cu U Cluj

Dupa meciul U Cluj - Rapid de aseara, care s-a rezultat intr-o victorie cu 2 la 1 pentru "Sepcile Rosii", mai multe persoane importante din lumea fotbalului au criticat modul in care a fost arbitrata partida. Pe langa Sumudica care i-a spus primarului Emil Boc sa se "opreasca", si Dan Sucu, patronul Rapidului, pare ca si-a pierdut rabdarea, conform declaratiei fotbalistului Robert Nita.Citeste si: Universitatea Cluj ramane lider in campionat! Victorie importanta in fata celor de la Rapid. ... citește toată știrea