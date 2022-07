Nume mari din baschetul european, la Cluj. Campioana U-BT si-a aflat adversarele din EuroCup

U-Banca Transilvania va reprezenta Romania in viitorul sezon al EuroCup, a doua competitie ca valoare dupa Euroliga. Ieri a avut loc tragerea la sorti, iar U a fost repartizata in grupa A. Drept urmare, va intalni cateva dintre formatiile importante ale continentului, cum ar fi Joventut Badalona, Cedevita Olimpija Ljubljana sau Bursaspor, transmite site-ul oficial al clubului.Tot ieri a fost stabilit si programul etapelor. Sezonul regulat demareaza in octombrie si se va incheia in primavara ... citeste toata stirea